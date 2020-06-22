Артём Здунов: «Мы будем стараться максимально улучшать как условия работы медиков, так и качество медицинского обслуживания населения»
- Автор Мадина
- 22 июня, 2020. Понедельник 11:59
Премьер-министр РД Артём Здунов посетил 20 июня республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Там премьер поговорил с медиками, узнал о проблемных вопросах и пожеланиях, ознакомился с корпусами больницы, в том числе и с отделением, где ранее лечили пациентов с коронавирусом.
В настоящее время больница полностью вернулась к работе в привычном режиме и проводит как госпитализацию на скорой помощи, так и плановую. Подробнее можно прочитать тут.
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