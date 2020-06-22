Артём Здунов: «Мы будем стараться максимально улучшать как условия работы медиков, так и качество медицинского обслуживания населения»

Премьер-министр РД Артём Здунов посетил 20 июня республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Там премьер поговорил с медиками, узнал о проблемных вопросах и пожеланиях, ознакомился с корпусами больницы, в том числе и с отделением, где ранее лечили пациентов с коронавирусом.