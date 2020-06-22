ЗАМАНА - Обращение Главы Республики Дагестан В.А. Васильева ко Дню памяти и скорби

Обращение Главы Республики Дагестан В.А. Васильева ко Дню памяти и скорби

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22 июня, 2020. Понедельник 11:46
Обращение Главы Республики Дагестан В.А. Васильева ко Дню памяти и скорби

Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к жителям республики в День памяти и скорби.

Обращение Главы Республики Дагестан В.А. Васильева ко Дню памяти и скорби
Общество

В своем обращении он упомянул храбрость России и в том числе Дагестана, жители которого в числе 180 тысяч человек ушли на фронт, половина из которых и не вернулись, отдав свою жизнь за родину. Полный текст обращения можно прочитать тут.

 

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