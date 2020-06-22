Обращение Главы Республики Дагестан В.А. Васильева ко Дню памяти и скорби

В своем обращении он упомянул храбрость России и в том числе Дагестана, жители которого в числе 180 тысяч человек ушли на фронт, половина из которых и не вернулись, отдав свою жизнь за родину. Полный текст обращения можно прочитать тут.