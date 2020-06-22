Обнаружен возможный кандидат на темную материю

Команда ученых из разных точек планеты опубликовала результаты исследований по поиску таинственной темной материи. Так, у исследователей получилось найти таинственную аномальную область, которая может иметь совершенно разную природу.

Аномалия может выступать в качестве причины остаточного количества частиц изотопа водорода, доказывать факт существования солнечных аксионов или еще неизученных качеств нейтрино. Ученые считают, что именно аксионы могли остановить уничтожение нашей Вселенной еще тогда, когда она только формировалась. Как они высказываются, аксионы осциллировали в ранней Вселенной, благодаря чему возникло больше материи, нежели антиматерии.