В Дагестане идет проверка по факту гибели ребёнка в реке Терек

В РД идет доследственная проверка по факту несчастного случая, в итоге которого трагически утонул несовершеннолетний. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

18 июня 2020 года в полицию Кизляра поступила информация о том, что в реке Терек утонул подросток.

По данному инциденту органы Следственного комитета России по РД начали доследственную проверку.

Предварительно выявлено, что 18 июня 2020 года в Кизляре в процессе плавания в реке Терек утонул 13-летний мальчик. Через 2 дня тело утонувшего подростка было найдено в реке.

В настоящее время идет проверка по выявлению всех обстоятельств данного инцидента: полиция опрашивает родственников мальчика и очевидцев его гибели. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.