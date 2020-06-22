18 июня 2020 года в полицию Кизляра поступила информация о том, что в реке Терек утонул подросток.
По данному инциденту органы Следственного комитета России по РД начали доследственную проверку.
Предварительно выявлено, что 18 июня 2020 года в Кизляре в процессе плавания в реке Терек утонул 13-летний мальчик. Через 2 дня тело утонувшего подростка было найдено в реке.
В настоящее время идет проверка по выявлению всех обстоятельств данного инцидента: полиция опрашивает родственников мальчика и очевидцев его гибели. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.