ЗАМАНА - В Дагестане идет проверка по факту гибели ребёнка в реке Терек

В Дагестане идет проверка по факту гибели ребёнка в реке Терек

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22 июня, 2020. Понедельник 08:39
В Дагестане идет проверка по факту гибели ребёнка в реке Терек

В РД идет доследственная проверка по факту несчастного случая, в итоге которого трагически утонул несовершеннолетний. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

В Дагестане идет проверка по факту гибели ребёнка в реке Терек
Общество

18 июня 2020 года в полицию Кизляра поступила информация о том, что в реке Терек утонул подросток.

По данному инциденту органы Следственного комитета России по РД начали доследственную проверку.

Предварительно выявлено, что 18 июня 2020 года в Кизляре в процессе плавания в реке Терек утонул 13-летний мальчик. Через 2 дня тело утонувшего подростка было найдено в реке.

В настоящее время идет проверка по выявлению всех обстоятельств данного инцидента: полиция опрашивает родственников мальчика и очевидцев его гибели. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

 

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