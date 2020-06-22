В селе Нижний Дженгутай прошло открытие обновленного памятника 390 воинам-односельчанам, которые во время Великой Отечественной Войны пошли на фронт и назад не вернулись. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».

Памятник был обновлен по инициативе руководителя Буйнакского района Камиля Изиева именно в текущем году – Год Памяти и Славы.

На церемонии открытия памятника был проведен и праздничный концерт. Подробнее можно прочитать тут.