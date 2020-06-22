ЗАМАНА - В Дагестане началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

В Дагестане началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

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22 июня, 2020. Понедельник 08:21
В Дагестане началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

21 июня, с 8 часов утра, в дагестанских сложнодоступных и отдалённых селах стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».

В Дагестане началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию
Общество

Шло голосование на 106 избирательных участках в разных районах региона.

На голосовании строго соблюдаются правила санитарии. Все участники Избиркома обеспечены средствами защиты.

 

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