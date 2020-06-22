У всех погибших была диагностирована пневмония и получен положительный тест на коронавирус.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 3617 человек.
В Москве за сутки погибло 20 человек с диагнозом коронавируса. Об этом пишет оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией в своем Telegram-канале.
У всех погибших была диагностирована пневмония и получен положительный тест на коронавирус.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 3617 человек.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..