В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

Автор Мадина

В Москве за сутки погибло 20 человек с диагнозом коронавируса. Об этом пишет оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией в своем Telegram-канале.