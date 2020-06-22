Кэссиди рассказал, что фотографии были запечатлены в момент, когда станция пролетала над Китаем.
Редкое солнечное затмение показали с борта МКС
- Автор Мадина
- 22 июня, 2020. Понедельник 01:00
Американский астронавт Кристофер Кэссиди опубликовал фотографии солнечного затмения, запечатленные с борта Международной космической станции (МКС). Астронавт показал фотографии затмения в аккаунте своего Twitter.
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