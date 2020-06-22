Известно, что предприниматели с марта пребывают в вынужденном простое и каждый день терпят большие убытки. Из-за этого власти Махачкалы обратили внимание на первостепенность сохранения человеческого здоровья и, конечно, соблюдения санитарных требований на торговых объектах. Более подробную информацию читайте на официальном сайте издания "Махачкалинские известия"
В мэрии Махачкалы обсудили возможность открытия городских рынков
- Автор Габи
- 22 июня, 2020. Понедельник 00:30
Власти дагестанской столицы и предприниматели с городских рынков достигли договорённости об условиях возобновления деятельности бизнеса, приостановленного ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Как информирует пресс-служба администрации Махачкалы, обсуждение подобных вопросов прошло накануе, 21 июня, в ходе встречи главы дагестанской столицы Салмана Дадаева с представителями рынков «ТД Ирчи», «Восточный» и «Атриум».
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