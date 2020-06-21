В Махачкале строится противотуберкулёзный диспансер

На месте строительства премьер-министру рассказали о текущих работах, а также о сложностях, с которыми сталкивались строители. Например, проект уже устарел и его необходимо доработать. Главная же проблема - процесс передачи документации от старого подрядчика к новому. Премьер поговорил с подрядчиками и дал задачу ускорить решение всех сложностей.