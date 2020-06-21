На месте строительства премьер-министру рассказали о текущих работах, а также о сложностях, с которыми сталкивались строители. Например, проект уже устарел и его необходимо доработать. Главная же проблема - процесс передачи документации от старого подрядчика к новому. Премьер поговорил с подрядчиками и дал задачу ускорить решение всех сложностей.
В Махачкале строится противотуберкулёзный диспансер
- Автор Мадина
- 21 июня, 2020. Воскресенье 20:58
20 июня премьер-министр РД Артём Здунов проконтролировал ход постройки противотуберкулёзного диспансера на 320 мест в Махачкале.
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