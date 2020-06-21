Об этом сообщил мэр города Салман Дадаев в своём Instagram, где он разместил ролик на данную тему.
В Махачкале назовут сквер в честь боровшихся с коронавирусом медиков
- Автор Мадина
- 21 июня, 2020. Воскресенье 20:55
В столице Дагестана один из новых скверов назовут в честь врачей и медицинских сотрудников, которые лечили людей с коронавирусом.
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Эпидемия закончится, но в нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой – врачи, медсестры и другие работники здравоохранения, в том числе и отдавшие свои жизни. В этом году в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских работников, чтобы навсегда сохранить память об этих событиях и героях этих дней. В сквере в память о каждом погибшем будут высажены деревья. #мэрмахачкалы #врачигерои #спасибоврачам #махачкалапомнит @gkb.mkala @rcibrd @bolnica_gkb_3 @gburdrkb @gburdrkb2 @gau_rkb_3 @gkb.2 @rzhdb @minzdravrd @rosminzdrav.ru
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