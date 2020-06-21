ЗАМАНА - Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников

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21 июня, 2020. Воскресенье 15:16
Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников

В канун Дня медработника Глава РД Владимир Васильев своим указом наградил большой корпус врачей, медицинских сестёр, младший медперсонал, – всех, кто внёс бесценный вклад в спасение больных СOVID-19. Об этом сообщает издание "Дагестанская правда".

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников
Общество

Отмечается, что медики Дагестана, не щадя своих сил, не видя подолгу родных и близких, день и ночь сражались за жизни дагестанцев. Сражались, как на передовой. И смогли победить! Опасный вирус отступил с помощью «людей в белых халатах» (и «в белых комбинезонах»!) высокий профессионализм, мужество и самоотверженность которых, признали и неоднократно  отмечали их коллеги из Москвы, прочих регионов России. Более подробную информацию можно прочесть здесь.

 

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