Активисты регионального отделения ОНФ, ко Дню памяти и скорби, решили привести в порядок воинские обелиски. Также ими был отреставрирован памятник Герою Советского Союза – летчику-истребителю Валентину Эмирову, который возведён над могильной плитой, где после окончания Великой Отечественной войны перезахоронили его останки. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального штаба.