ЗАМАНА - В Дагестане активисты ОНФ отреставрировали надгробие Героя Советского Союза

В Дагестане активисты ОНФ отреставрировали надгробие Героя Советского Союза

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21 июня, 2020. Воскресенье 00:32
В Дагестане активисты ОНФ отреставрировали надгробие Героя Советского Союза

Активисты регионального отделения ОНФ, ко Дню памяти и скорби, решили привести в порядок воинские обелиски. Также ими был отреставрирован памятник Герою Советского Союза – летчику-истребителю Валентину Эмирову, который возведён над могильной плитой, где после окончания Великой Отечественной войны перезахоронили его останки. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального штаба.

В Дагестане активисты ОНФ отреставрировали надгробие Героя Советского Союза
Общество

В пресс-службе подчеркнули, что подобные мероприятия на местах воинских захоронений активистами ОНФ были проведены и в остальных городах региона.

 

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