Активисты регионального отделения ОНФ, ко Дню памяти и скорби, решили привести в порядок воинские обелиски. Также ими был отреставрирован памятник Герою Советского Союза – летчику-истребителю Валентину Эмирову, который возведён над могильной плитой, где после окончания Великой Отечественной войны перезахоронили его останки. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального штаба.
В Дагестане активисты ОНФ отреставрировали надгробие Героя Советского Союза
- Автор Габи
- 21 июня, 2020. Воскресенье 00:32
В пресс-службе подчеркнули, что подобные мероприятия на местах воинских захоронений активистами ОНФ были проведены и в остальных городах региона.