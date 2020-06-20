Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ
- Автор Мадина
- 20 июня, 2020. Суббота 13:04
Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года РД» получил Грант Президента России по сфере «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Проект будет реализовываться в Казбековском районе. Грант составляет 500 тысяч рублей.
Задача данного проекта – сохранить уникальность биотопа озера Горенжо в Казбековском районе. Подробнее можно прочитать тут.
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