ЗАМАНА - Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ

Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ

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20 июня, 2020. Суббота 13:04
Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ

Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года РД» получил Грант Президента России по сфере «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Проект будет реализовываться в Казбековском районе. Грант составляет 500 тысяч рублей.

Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ
Общество

Задача данного проекта – сохранить уникальность биотопа озера Горенжо в Казбековском районе. Подробнее можно прочитать тут.

 

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