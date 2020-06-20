Минобрнауки Дагестана закупило мобильный технопарк «Кванториум»
- Автор Мадина
- 20 июня, 2020. Суббота 13:01
С началом учебного года в РД начнет функционировать мобильный технический парк «Кванториум», купленный Минобрнауки Дагестана в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Технопарк «Кванториум» – это передвижная автомобильная лаборатория, оборудованная современными технологиями для обучения детей по программам инженерной сферы. Подробнее можно прочитать тут.
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