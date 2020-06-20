Для того, чтобы подать в вуз документы посредством суперсервиса, необходимо заполнить заявление о приёме и приложить нужные документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, которые подтверждают индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не требуется. Его нужно принести в учебное заведение уже после зачисления в течение первого года обучения.