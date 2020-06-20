ЗАМАНА - На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

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20 июня, 2020. Суббота 12:25
На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

На Едином портале госуслуг запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Благодаря ему будущие студенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приёмных комиссий, бумажных заявлений и очередей.

На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
Общество

 

Для того, чтобы подать в вуз документы посредством суперсервиса, необходимо заполнить заявление о приёме и приложить нужные документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, которые подтверждают индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не требуется. Его нужно принести в учебное заведение уже после зачисления в течение первого года обучения.

 

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