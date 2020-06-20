ЗАМАНА - В Дагестане пройдёт генеральная репетиция парада

В Дагестане пройдёт генеральная репетиция парада

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20 июня, 2020. Суббота 12:05
В Дагестане пройдёт генеральная репетиция парада

В городе Каспийск пройдёт генеральная репетиция военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945   годов.

Этим утром, 20 июня, в 10 часов утра начнется генеральная репетиция парада Победы.

Напоминаем, что парад запланирован на 24 июня – его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса.

 

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