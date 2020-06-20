Этим утром, 20 июня, в 10 часов утра начнется генеральная репетиция парада Победы.
Напоминаем, что парад запланирован на 24 июня – его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса.
В городе Каспийск пройдёт генеральная репетиция военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Этим утром, 20 июня, в 10 часов утра начнется генеральная репетиция парада Победы.
Напоминаем, что парад запланирован на 24 июня – его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса.
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