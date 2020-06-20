ЗАМАНА - Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра

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20 июня, 2020. Суббота 12:01
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра

Сотрудники Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ продолжают работы на площадке по возведению многофункционального медцентра, проинформировали в пресс-службе администрации города.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра
Общество

На сегодняшний день работы на стадии завершения, здание уже возведено, а на кровле появилась надпись: «Армия России – жителям Дагестана». Сейчас проводится деятельность по асфальтированию подъездных путей к будущему многофункциональному медцентру. 

 

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