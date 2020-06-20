Сотрудники Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ продолжают работы на площадке по возведению многофункционального медцентра, проинформировали в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день работы на стадии завершения, здание уже возведено, а на кровле появилась надпись: «Армия России – жителям Дагестана». Сейчас проводится деятельность по асфальтированию подъездных путей к будущему многофункциональному медцентру.