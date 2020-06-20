У всех погибших была диагностирована пневмония и положительный результат теста на коронавирус. Общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 3565 человек.
В Москве умерли еще 34 человека с коронавирусом
- Автор Мадина
- 20 июня, 2020. Суббота 02:04
В столице России за сутки погибли еще 34 человека с коронавирусом. Об этом пишет московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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