ЗАМАНА - В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы

В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы

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20 июня, 2020. Суббота 01:00
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы

Всемирная организация здравоохранения считает, что новую вспышку коронавируса в Пекине завезли из стран Европы. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет "Лента.ру".

В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Общество

Как он считает, зараза попала в Пекин из Европы. 

Райан отметил, что, согласно предоставленной Китаем информацией, зараза распространяется от человека к человеку. Животные не могут заразить человека.

 

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