В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы

Автор Мадина

Всемирная организация здравоохранения считает, что новую вспышку коронавируса в Пекине завезли из стран Европы. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет "Лента.ру".