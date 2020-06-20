Как он считает, зараза попала в Пекин из Европы.
Райан отметил, что, согласно предоставленной Китаем информацией, зараза распространяется от человека к человеку. Животные не могут заразить человека.
Всемирная организация здравоохранения считает, что новую вспышку коронавируса в Пекине завезли из стран Европы. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет "Лента.ру".
Как он считает, зараза попала в Пекин из Европы.
Райан отметил, что, согласно предоставленной Китаем информацией, зараза распространяется от человека к человеку. Животные не могут заразить человека.
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