ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Гебрейесус отметил, что вирус все еще распространяется с большой скоростью по миру: 18 июня в организацию поступили сведения о больше чем 150 тысячах новых случаев заболевания коронавирусом. Чаще всего это Северная и Южная Америка, а также Ближний Восток и Южная Азию. Гебрейесус заметил, что понимает, что люди устали от карантина. Он понимает и страны, которые стремятся поддержать свою экономику. Он призвал людей соблюдать осторожность и использовать средства защиты.