Гебрейесус отметил, что вирус все еще распространяется с большой скоростью по миру: 18 июня в организацию поступили сведения о больше чем 150 тысячах новых случаев заболевания коронавирусом. Чаще всего это Северная и Южная Америка, а также Ближний Восток и Южная Азию. Гебрейесус заметил, что понимает, что люди устали от карантина. Он понимает и страны, которые стремятся поддержать свою экономику. Он призвал людей соблюдать осторожность и использовать средства защиты.
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 20:21
Человечество вступило на новый опасный этап коронавирусной эпидемии SARS-CoV-2, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Об этом пишет ТАСС.