ЗАМАНА - В Дагестане пройдёт Международный субботник

В Дагестане пройдёт Международный субботник

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19 июня, 2020. Пятница 17:09
В Дагестане пройдёт Международный субботник

20 июня, в канун Дня памяти и скорби, в Дагестане планируется проведение Международного субботника по благоустройству аллей боевой славы, памятных мест и воинских захоронений.

В Дагестане пройдёт Международный субботник
Общество

Мероприятие проведут для того, чтобы привлечь молодёжь к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию имён погибших защитников Отчества согласно Плану главных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который был утверждён распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. № 2660-р.
Предполагается, что к Международному субботнику присоединится каждое муниципальное образование и городской округ региона. В дагестанской столице мероприятие состоится на территории воинского кладбища по адресу: улица Гайдара Гаджиева, 8. Начало в 10:30 ч.

 

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