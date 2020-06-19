Мероприятие проведут для того, чтобы привлечь молодёжь к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию имён погибших защитников Отчества согласно Плану главных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который был утверждён распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. № 2660-р.
Предполагается, что к Международному субботнику присоединится каждое муниципальное образование и городской округ региона. В дагестанской столице мероприятие состоится на территории воинского кладбища по адресу: улица Гайдара Гаджиева, 8. Начало в 10:30 ч.
В Дагестане пройдёт Международный субботник
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 17:09
20 июня, в канун Дня памяти и скорби, в Дагестане планируется проведение Международного субботника по благоустройству аллей боевой славы, памятных мест и воинских захоронений.
Мероприятие проведут для того, чтобы привлечь молодёжь к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию имён погибших защитников Отчества согласно Плану главных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который был утверждён распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. № 2660-р.
Последнее от Габи
- Минсельхозпрод РД помогает производителям реализовывать продукцию через торговые сети
- Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ
- Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ
- В махачкалинских дворах идёт реализация федеральной программы
- Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана