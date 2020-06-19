В Дагестане пройдёт Международный субботник

Мероприятие проведут для того, чтобы привлечь молодёжь к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию имён погибших защитников Отчества согласно Плану главных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который был утверждён распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. № 2660-р.

Предполагается, что к Международному субботнику присоединится каждое муниципальное образование и городской округ региона. В дагестанской столице мероприятие состоится на территории воинского кладбища по адресу: улица Гайдара Гаджиева, 8. Начало в 10:30 ч.