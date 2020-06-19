Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ

Автор Габи

Проект «ЭКОТРОПиЯ», получивший президентский грант в размере 500 тысяч рублей, является​ эколого– просветительским и направлен на то, чтобы сохранить уникальный биотоп озера Горенжо Казбековского района РД.