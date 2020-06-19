ЗАМАНА - Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ

Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ

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19 июня, 2020. Пятница 16:51
Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ

Проект «ЭКОТРОПиЯ», получивший президентский грант в размере 500 тысяч рублей, является​ эколого– просветительским и направлен на то, чтобы сохранить уникальный биотоп озера Горенжо Казбековского района РД.

Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ
Общество

Главной целью проекта является сохранение биоразнообразия краснокнижных видов растений и животных с помощью создания учебной экологической тропы и формирования "экологического класса" для занятий учащихся на природе в формате "field study". Более подробную информацию можно прочесть здесь

 

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