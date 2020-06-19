ЗАМАНА - В махачкалинских дворах идёт реализация федеральной программы

В махачкалинских дворах идёт реализация федеральной программы

Автор
19 июня, 2020. Пятница 16:04
В махачкалинских дворах идёт реализация федеральной программы

В дагестанской столице проходит благоустройство дворовых территорий в соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды». На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме более 257 миллионов рублей.

В махачкалинских дворах идёт реализация федеральной программы
Общество

Во многих дворах деятельность находится на стадии завершения: уложена тротуарная плитка, установлено резиновое покрытие на игровых зонах, осталось провести укладку асфальтобетонного покрытия и установить урны, скамейки, фонари.

Очень скоро подрядная организация ООО «Монолитинвест» начнет укладку асфальтобетонного покрытия.

Главный  специалист УЖКХ г. Махачкалы Загир Мустафаев информирует, что каждая ремонтная работа проводится в соответствии с графиком.

Более подробную информацию читайте на сайте "Махачалинские известия".

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top