Во многих дворах деятельность находится на стадии завершения: уложена тротуарная плитка, установлено резиновое покрытие на игровых зонах, осталось провести укладку асфальтобетонного покрытия и установить урны, скамейки, фонари.
Очень скоро подрядная организация ООО «Монолитинвест» начнет укладку асфальтобетонного покрытия.
Главный специалист УЖКХ г. Махачкалы Загир Мустафаев информирует, что каждая ремонтная работа проводится в соответствии с графиком.
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