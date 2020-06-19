В махачкалинских дворах идёт реализация федеральной программы

В дагестанской столице проходит благоустройство дворовых территорий в соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды». На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме более 257 миллионов рублей.