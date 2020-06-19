ЗАМАНА - Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана

Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана

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19 июня, 2020. Пятница 15:58
Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана
Вице-премьер Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов накануне участвовал в совещании в режиме ВКС у заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.
Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана
Общество
На ВКС были обсуждены вопросы развития рыбной отрасли на территории Республики Дагестан. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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