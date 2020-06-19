Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 15:58
Вице-премьер Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов накануне участвовал в совещании в режиме ВКС у заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.
На ВКС были обсуждены вопросы развития рыбной отрасли на территории Республики Дагестан. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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