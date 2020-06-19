Вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, обсудили накануне, 18 июня, в Правительстве Республики Дагестан в процессе совещания в режиме ВКС с муниципалитетами под руководством вице-премьера - министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой.

В 2020 году в регионе жильём обеспечат 316 детей-сирот. Из федерального бюджета на данные цели было выделено свыше 110 млн рублей, из республиканского - 150 млн рублей. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.