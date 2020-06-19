ЗАМАНА - 316 детей-сирот в Дагестане будут обеспечены жильём в этом году

316 детей-сирот в Дагестане будут обеспечены жильём в этом году

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19 июня, 2020. Пятница 15:49
316 детей-сирот в Дагестане будут обеспечены жильём в этом году

Вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, обсудили накануне, 18 июня, в Правительстве Республики Дагестан в процессе совещания в режиме ВКС с муниципалитетами под руководством вице-премьера - министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой.

316 детей-сирот в Дагестане будут обеспечены жильём в этом году
Общество

В 2020 году в регионе жильём обеспечат 316 детей-сирот. Из федерального бюджета на данные цели было выделено свыше 110 млн рублей, из республиканского - 150 млн рублей. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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