316 детей-сирот в Дагестане будут обеспечены жильём в этом году
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 15:49
Вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, обсудили накануне, 18 июня, в Правительстве Республики Дагестан в процессе совещания в режиме ВКС с муниципалитетами под руководством вице-премьера - министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой.
В 2020 году в регионе жильём обеспечат 316 детей-сирот. Из федерального бюджета на данные цели было выделено свыше 110 млн рублей, из республиканского - 150 млн рублей. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
Последнее от Габи
- Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» будет реализован в Казбековском районе на средства Гранта Президента РФ
- В махачкалинских дворах идёт реализация федеральной программы
- Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана
- Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана
- Артём Здунов распорядился сдать детский сад в Буйнакске к 1 сентября