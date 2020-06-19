Современный детский сад появится в этом году в селении Кафыр-Кумух
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 15:11
Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов, накануне, 18 июня, посетил селение Кафыр-Кумух Буйнакского района в ходе рабочей поездки.
Главной целью поездки была площадка, где идёт строительство детского сада на 120 мест. Сейчас проводятся земляные работы и устройство фундамента, в конце 2020 года на этом месте откроет свои двери современный детский сад. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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