Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» (http://otwinta.com) проходит уже 15 лет с 2005 года и идет под эгидой Минпромторга России. Подробнее можно прочитать тут.
Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 13:48
Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» пригласил дагестанцев поучаствовать в своих проектах. Об этом пишут в пресс-службе фестиваля.
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