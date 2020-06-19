ЗАМАНА - Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана

Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана

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19 июня, 2020. Пятница 13:48
Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» пригласил дагестанцев поучаствовать в своих проектах. Об этом пишут в пресс-службе фестиваля.

Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана
Общество

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» (http://otwinta.com) проходит уже 15 лет с 2005 года и идет под эгидой Минпромторга России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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