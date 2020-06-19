Военные медики проконсультировали детей и их родителей в труднодоступных селах Дагестана
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 13:25
Выездные бригады военных медиков провели индивидуальные консультации детей и их родителей, проживающих в труднодоступных селах горного Дагестана. Об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны России, пишет ТАСС.
Военные медики-специалисты полевых госпиталей - отоларинголог и офтальмолог - осмотрели и проконсультировали детей дошкольного возраста и их родителей, а также женщин с младенцами, живущими в сложнодоступных селах региона. Подробнее можно прочитать тут.
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