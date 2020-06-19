ЗАМАНА - В Общественной палате РД состоялось обсуждение доклада Ассоциации НОМ

В Общественной палате РД состоялось обсуждение доклада Ассоциации НОМ

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19 июня, 2020. Пятница 11:19
В Общественной палате РД состоялось обсуждение доклада Ассоциации НОМ

17 июня в Общественной палате прошёл круглый стол по обсуждению доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» - «Картина фейком. Информационные манипуляции во время подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ» с участием Совета Общественной палаты Республики Дагестан, членов и экспертов палаты, а также средств массовой информации.

В Общественной палате РД состоялось обсуждение доклада Ассоциации НОМ
Общество

С презентацией доклада независимого общественного мониторинга выступил руководитель аппарата Общественной палаты Республики Дагестан Абдулмуъмин Ибрагимов. В своём выступлении он поделился с возможными механизмами недобросовестного манипули­рования общественным мнением, которые применяются для того, чтобы дискредитировать предстоящее общероссий­ское голосование. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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