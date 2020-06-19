В Общественной палате РД состоялось обсуждение доклада Ассоциации НОМ
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 11:19
17 июня в Общественной палате прошёл круглый стол по обсуждению доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» - «Картина фейком. Информационные манипуляции во время подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ» с участием Совета Общественной палаты Республики Дагестан, членов и экспертов палаты, а также средств массовой информации.
С презентацией доклада независимого общественного мониторинга выступил руководитель аппарата Общественной палаты Республики Дагестан Абдулмуъмин Ибрагимов. В своём выступлении он поделился с возможными механизмами недобросовестного манипулирования общественным мнением, которые применяются для того, чтобы дискредитировать предстоящее общероссийское голосование. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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