17 июня в Общественной палате прошёл круглый стол по обсуждению доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» - «Картина фейком. Информационные манипуляции во время подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ» с участием Совета Общественной палаты Республики Дагестан, членов и экспертов палаты, а также средств массовой информации.

С презентацией доклада независимого общественного мониторинга выступил руководитель аппарата Общественной палаты Республики Дагестан Абдулмуъмин Ибрагимов. В своём выступлении он поделился с возможными механизмами недобросовестного манипули­рования общественным мнением, которые применяются для того, чтобы дискредитировать предстоящее общероссий­ское голосование. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.