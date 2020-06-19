Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США

Автор Мадина

Facebook и Twitter не нашли российского вмешательства в протесты в США. Об этом рассказали сотрудники этих социальных сетей в ходе слушаний в Конгрессе, пишет РИА Новости.