ЗАМАНА - Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США

Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США

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19 июня, 2020. Пятница 09:03
Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США

Facebook и Twitter не нашли российского вмешательства в протесты в США. Об этом рассказали сотрудники этих социальных сетей в ходе слушаний в Конгрессе, пишет РИА Новости.

Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США
Общество

Как они рассказали, были найдены лишь следы мошенников, например, пытающихся продать несуществующие майки. Но следов иностранных граждан, вмешивающихся в протесты США найдено не было. При этом представители соцсетей подчеркнули, что целенаправленно ищут подобные явления в профилактических целях.

 

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