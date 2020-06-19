Как они рассказали, были найдены лишь следы мошенников, например, пытающихся продать несуществующие майки. Но следов иностранных граждан, вмешивающихся в протесты США найдено не было. При этом представители соцсетей подчеркнули, что целенаправленно ищут подобные явления в профилактических целях.
Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 09:03
Facebook и Twitter не нашли российского вмешательства в протесты в США. Об этом рассказали сотрудники этих социальных сетей в ходе слушаний в Конгрессе, пишет РИА Новости.