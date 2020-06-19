Как рассказал Мендес, Нурмагомедову-старшему уже лучше и он больше не инфицирован коронавирусом. У отца Хабиба были осложнения от операции на сердце, которая у него когда-то была. Мендес добавил, что он настолько переживал, что у него наворачивались слезы.
Тренер Нурмагомедова рассказал об излечении отца спортсмена от коронавируса
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 08:51
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, выздоровел от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил тренер бойца Хавьер Мендес.