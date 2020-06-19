ЗАМАНА - Тренер Нурмагомедова рассказал об излечении отца спортсмена от коронавируса

Тренер Нурмагомедова рассказал об излечении отца спортсмена от коронавируса

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19 июня, 2020. Пятница 08:51
Тренер Нурмагомедова рассказал об излечении отца спортсмена от коронавируса

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, выздоровел от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил тренер бойца Хавьер Мендес.

Тренер Нурмагомедова рассказал об излечении отца спортсмена от коронавируса
Общество

Как рассказал Мендес, Нурмагомедову-старшему уже лучше и он больше не инфицирован коронавирусом. У отца Хабиба были осложнения от операции на сердце, которая у него когда-то была. Мендес добавил, что он настолько переживал, что у него наворачивались слезы.

 

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