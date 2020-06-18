Как поправки в Конституцию изменят жизнь россиян?

Почему нужно идти голосовать 1 июля по поправкам в Конституцию? И как это изменит жизни россиян? Своим мнением по этому поводу поделился заместитель председателя Народного Собрания республики Камил Давдиев.