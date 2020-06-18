ЗАМАНА - В Махачкале на 8 точках волонтеры информируют граждан о поправках в Конституцию

В Махачкале на 8 точках волонтеры информируют граждан о поправках в Конституцию

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18 июня, 2020. Четверг 12:56
В Махачкале на 8 точках волонтеры информируют граждан о поправках в Конституцию

В Махачкале начали работать информационные точки «Волонтеры Конституции». В разных частях столицы региона размещено 8 таких точек.

В Махачкале на 8 точках волонтеры информируют граждан о поправках в Конституцию
Общество

Такие стенды можно увидеть на главных улицах Махачкалы, в парках, ТЦ и других местах общественного досуга. Подробнее можно прочитать тут.

 

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