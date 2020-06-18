Пока все дома/ Или как в дистанционном формате проходило обучение в творческих учебных заведениях Дагестана

Никто не ожидал, что коронавирусная эпидемия так сильно поменяет жизнь всей планеты. В связи с этим на сайте министерства культуры РД был опубликован текст, в котором можно подробнее узнать о том, как творческие люди справлялись с новыми реалиями.