ЗАМАНА - Пока все дома/ Или как в дистанционном формате проходило обучение в творческих учебных заведениях Дагестана

Пока все дома/ Или как в дистанционном формате проходило обучение в творческих учебных заведениях Дагестана

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18 июня, 2020. Четверг 12:52
Пока все дома/ Или как в дистанционном формате проходило обучение в творческих учебных заведениях Дагестана

Никто не ожидал, что коронавирусная эпидемия так сильно поменяет жизнь всей планеты. В связи с этим на сайте министерства культуры РД был опубликован текст, в котором можно подробнее узнать о том, как творческие люди справлялись с новыми реалиями.

Пока все дома/ Или как в дистанционном формате проходило обучение в творческих учебных заведениях Дагестана
Общество

На вопросы отвечала министр культуры РД Зарема Бутаева. Подробнее можно прочитать тут.

 

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