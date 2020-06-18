На вопросы отвечала министр культуры РД Зарема Бутаева. Подробнее можно прочитать тут.
Пока все дома/ Или как в дистанционном формате проходило обучение в творческих учебных заведениях Дагестана
- Автор Мадина
- 18 июня, 2020. Четверг 12:52
Никто не ожидал, что коронавирусная эпидемия так сильно поменяет жизнь всей планеты. В связи с этим на сайте министерства культуры РД был опубликован текст, в котором можно подробнее узнать о том, как творческие люди справлялись с новыми реалиями.
Последнее от Мадина
- Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России
- Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России
- На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль
- На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль
- В Махачкале на 8 точках волонтеры информируют граждан о поправках в Конституцию