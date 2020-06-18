Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Американский лидер Дональд Трамп разозлился из-за выхода новой книги экс-помощника по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой тот рассказывает о действующем президенте. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News.