ЗАМАНА - Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

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18 июня, 2020. Четверг 08:30
Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Американский лидер Дональд Трамп разозлился из-за выхода новой книги экс-помощника по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой тот рассказывает о действующем президенте. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News.

Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе
Общество

Президент США обвинил Болтона в нарушении закона. Трамп рассказал, что его экс-помощник не получил одобрения на написание подобной книги. 

 

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