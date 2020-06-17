Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Махачкалы в Самару и Новый Уренгой
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 18:15
Авиакомпания «ИрАэро» с 1 июля текущего года начнет перевозить пассажиров из Махачкалы в Новый Уренгой и Самару, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу аэропорта "Уйташ".
Перелеты будут выполняться самолетом Суперджет-100, который вмещает 100 пассажиров. Самолет будет производить перелет по субботам. Подробнее можно прочитать тут.
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