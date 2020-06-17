Трое дагестанских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады

Три выпускника школ Дагестана победили во Всероссийской олимпиаде школьников 2019/20 учебного года, список победителей утвержден федеральным министерством просвещения, пишет «Молодежка», ссылаясь на пресс-службу минобразования РД.

Данная олимпиада проходит в 4 этапа по 24 учебным предметам. В текущем году в ней участвовали более 184 тысяч школьников из Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.