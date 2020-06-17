Данная олимпиада проходит в 4 этапа по 24 учебным предметам. В текущем году в ней участвовали более 184 тысяч школьников из Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Трое дагестанских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 17:44
Три выпускника школ Дагестана победили во Всероссийской олимпиаде школьников 2019/20 учебного года, список победителей утвержден федеральным министерством просвещения, пишет «Молодежка», ссылаясь на пресс-службу минобразования РД.
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