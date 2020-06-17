Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 13:41
Машины ФКУ Отдел по конвоированию УФСИН РФ по РД оборудовали специальными сигналами.
Специальные сигналы установили на 8 машинах, пребывающих в распоряжении отдела по конвоированию УФСИН РД. Водителями было пройдено обучение, у них есть допуск к управлению автомобилями, оборудованными устройствами для подачи спецсигналов. Сигналы могут быть как световыми, так и звуковыми. Подробнее можно прочитать тут.
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