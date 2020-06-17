Специальные сигналы установили на 8 машинах, пребывающих в распоряжении отдела по конвоированию УФСИН РД. Водителями было пройдено обучение, у них есть допуск к управлению автомобилями, оборудованными устройствами для подачи спецсигналов. Сигналы могут быть как световыми, так и звуковыми. Подробнее можно прочитать тут.