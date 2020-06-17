ЗАМАНА - Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами

Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами

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17 июня, 2020. Среда 13:41
Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами

Машины ФКУ Отдел по конвоированию УФСИН РФ по РД оборудовали специальными сигналами.

Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами
Общество

Специальные сигналы установили на 8 машинах, пребывающих в распоряжении отдела по конвоированию УФСИН РД. Водителями было пройдено обучение, у них есть допуск к управлению автомобилями, оборудованными устройствами для подачи спецсигналов. Сигналы могут быть как световыми, так и звуковыми.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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