ЗАМАНА - Учреждения УИС Дагестана получили новое швейное оборудование для заключенных

Учреждения УИС Дагестана получили новое швейное оборудование для заключенных

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17 июня, 2020. Среда 13:36
Учреждения УИС Дагестана получили новое швейное оборудование для заключенных

Учреждениям УИС РД направили новое швейное оборудование для заключенных.

Учреждения УИС Дагестана получили новое швейное оборудование для заключенных
Общество

93 швейные машины, 3 оверлока, дисковые и вертикальные раскройные ножи, парогенераторы и гладильные столы куплены для учреждений уголовно-исполнительной системы Дагестана в рамках федеральной целевой программы «Развитие УИС на 2018-2026 годы».

Такое приобретение даст возможность создать 114 рабочих мест для заключенных. Новое оборудование будут использовать для производства различной продукции.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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