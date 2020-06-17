93 швейные машины, 3 оверлока, дисковые и вертикальные раскройные ножи, парогенераторы и гладильные столы куплены для учреждений уголовно-исполнительной системы Дагестана в рамках федеральной целевой программы «Развитие УИС на 2018-2026 годы».
Учреждения УИС Дагестана получили новое швейное оборудование для заключенных
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 13:36
Учреждениям УИС РД направили новое швейное оборудование для заключенных.
Такое приобретение даст возможность создать 114 рабочих мест для заключенных. Новое оборудование будут использовать для производства различной продукции. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами
- Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами
- Учреждения УИС Дагестана получили новое швейное оборудование для заключенных
- ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
- В Дагестане за сутки зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом