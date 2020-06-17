ЗАМАНА - Заместителем прокурора Дагестана назначен Глеб Михайлов

Заместителем прокурора Дагестана назначен Глеб Михайлов

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17 июня, 2020. Среда 13:15
Заместителем прокурора Дагестана назначен Глеб Михайлов

Старший советник юстиции Глеб Михайлов займет должность заместителя прокурора РД, пишет РИА Дагестан.

Заместителем прокурора Дагестана назначен Глеб Михайлов
Общество

Назначение было сделано генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

Как сообщают, до назначения Глеб Михайлов занимал должность в следственных органах СК РФ в Мурманской области и Чечне.

 

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