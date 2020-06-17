Назначение было сделано генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.
Как сообщают, до назначения Глеб Михайлов занимал должность в следственных органах СК РФ в Мурманской области и Чечне.
Старший советник юстиции Глеб Михайлов займет должность заместителя прокурора РД, пишет РИА Дагестан.
Назначение было сделано генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.
Как сообщают, до назначения Глеб Михайлов занимал должность в следственных органах СК РФ в Мурманской области и Чечне.
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