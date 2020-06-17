В Махачкале в ходе проекта будут отремонтированы улицы имени Лизы Чайкиной, Цахая Макаева, М. Гаджиева (пос. Н. Кяхулай) и Сергея Тюленина, а на улице Магомета Гаджиева, легендарного моряка-подводника, будут установлены технические средства организации дорожного движения вблизи объектов социнфраструктуры.
Как отметил заместитель начальника отдела технической инспекции УЖКХ г. Махачкала Хучбар Шахбанов, на улице Магомета Гаджиева в настоящее время уже было установлено около 400 м металлических ограждений и 3 современных светофора.
Отмечается, что такие условия существенно повысят безопасность для всех участников дорожного движения.