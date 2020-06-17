На «Улицах Победы» в Махачкале установлены современные светофоры

В дагестанской столице реализовывается программа «Улица Победы», участниками которой являются 5 улиц, названных именами героев Советского Союза. Этот проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Махачкале в ходе проекта будут отремонтированы улицы имени Лизы Чайкиной, Цахая Макаева, М. Гаджиева (пос. Н. Кяхулай) и Сергея Тюленина,​ а на улице Магомета Гаджиева, легендарного моряка-подводника, будут установлены технические средства организации дорожного движения вблизи объектов социнфраструктуры.

Как отметил заместитель начальника отдела технической инспекции УЖКХ г. Махачкала Хучбар Шахбанов, на улице Магомета Гаджиева в настоящее время уже было установлено около 400 м металлических ограждений и 3 современных светофора.

Отмечается, что такие условия существенно повысят безопасность для всех участников дорожного движения.