ЗАМАНА - Минтруда Дагестана продолжает работу по выплате пособий на первенца в рамках нацпроекта «Демография»

Минтруда Дагестана продолжает работу по выплате пособий на первенца в рамках нацпроекта «Демография»

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17 июня, 2020. Среда 12:47
Минтруда Дагестана продолжает работу по выплате пособий на первенца в рамках нацпроекта «Демография»

Минтруд РД продолжает реализацию региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нациионального проекта «Демография», который направлен на повышение уровня рождаемости в республике, посредством осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

Минтруда Дагестана продолжает работу по выплате пособий на первенца в рамках нацпроекта «Демография»
Общество

В общей сложности объём финансирования из федерального бюджета по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка на 2020 приравнивается к 3 846 070 400, 00 рублей. Подробнее можно прочесть здесь

 

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