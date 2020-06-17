Минтруда Дагестана продолжает работу по выплате пособий на первенца в рамках нацпроекта «Демография»

Автор Габи

Минтруд РД продолжает реализацию региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нациионального проекта «Демография», который направлен на повышение уровня рождаемости в республике, посредством осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.