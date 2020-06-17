В общей сложности объём финансирования из федерального бюджета по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка на 2020 приравнивается к 3 846 070 400, 00 рублей. Подробнее можно прочесть здесь
Минтруда Дагестана продолжает работу по выплате пособий на первенца в рамках нацпроекта «Демография»
- Автор Габи
- 17 июня, 2020. Среда 12:47
Минтруд РД продолжает реализацию региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нациионального проекта «Демография», который направлен на повышение уровня рождаемости в республике, посредством осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.
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