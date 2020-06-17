В РФ за прошедшие сутки обнаружено 8248 зараженных. В общей сложности в стране выявлено 545 458 случаев заболевания коронавирусом. Из них 294,3 тысячи вылечились, 7284 человека погибли.
В России число зараженных коронавирусом достигло 545 458 человек
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 08:35
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 17 июня достигло 8,1 миллиона человек.
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