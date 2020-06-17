Искусственный интеллект все чаще и чаще используется в работе онкологов Дагестана, пишет РИА Дагестан.

На крайнем съезде Ассоциации онкологов радиологов СНГ и Евразии, Президент Ассоциации маммологов-радиологов Дагестана Фатима Тамаева выступила с докладом по теме использования возможностей искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний грудной железы. В своем выступлении Тамаева поделилась с коллегами о своем опыте внедрения ИИ на примере РД, рассказала о проблемах с которыми сталкиваются сотрудники и как их решают. Подробнее можно прочитать тут.