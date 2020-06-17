ЗАМАНА - Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов

Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов

Автор
17 июня, 2020. Среда 08:26
Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов

Искусственный интеллект все чаще и чаще используется в работе онкологов Дагестана, пишет РИА Дагестан.

Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов
Общество

На крайнем съезде Ассоциации онкологов радиологов СНГ и Евразии, Президент Ассоциации маммологов-радиологов Дагестана Фатима Тамаева выступила с докладом по теме использования возможностей искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний грудной железы.  В своем выступлении Тамаева поделилась с коллегами о своем опыте внедрения ИИ на примере РД, рассказала о проблемах с которыми сталкиваются сотрудники и как их решают.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top