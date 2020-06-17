В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 08:20
В Каспийске провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как ранее писала пресс-служба южного военного округа, в параде будут участвовать больше 1100 военнослужащих ЮВО и более 500 представителей иных силовых структур и учреждений. Подробнее можно прочитать тут.
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