Об этом сообщают на странице пресс-службы украинского президента в Facebook.
Отмечают, что Зеленская пребывает в стабильном состоянии и в дотации кислорода не нуждается.
Елена Зеленская, жена лидера Украины Владимира Зеленского, была госпитализирована с двусторонней пневмонией, спровоцированной коронавирусом.
Об этом сообщают на странице пресс-службы украинского президента в Facebook.
Отмечают, что Зеленская пребывает в стабильном состоянии и в дотации кислорода не нуждается.
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