Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

Елена Зеленская, жена лидера Украины Владимира Зеленского, была госпитализирована с двусторонней пневмонией, спровоцированной коронавирусом.

Об этом сообщают на странице пресс-службы украинского президента в Facebook.

Отмечают, что Зеленская пребывает в стабильном состоянии и в дотации кислорода не нуждается.