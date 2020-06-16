В Кизляре в День России открыли обновлённую дворовую территорию
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 18:22
В Кизляре в День России открыли обновлённую дворовую территорию. Жителей города поздравил руководитель города Александр Шувалов.
Благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» в городе 3-й год подряд активно идут работы по обновлению дворовых территорий, парков и скверов. Подробнее можно прочитать тут.
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