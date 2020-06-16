В Дагестанских огнях начат ремонт 8 улиц по проекту «Мой Дагестан- мои дороги»
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 18:09
В Дагестанских Огнях ремонтируют и обновляют восемь городских улиц, осуществляемые в рамках проекта «Мой Дагестан — мои дороги».
Ремонт планируют завершить до конца текущего года. На эту цель выделено 43, 610 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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