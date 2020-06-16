ЗАМАНА - В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам

В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам

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16 июня, 2020. Вторник 18:04
В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам

В сложнодоступных и отдаленных районах РД 21 июня будет проходить досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ, пишет РИА Дагестан.

В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам
Общество

Досрочное голосование по поправкам пройдет 21 июня в следующих районах: Ахвахский, Ботлихский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Рутульский, Унцукульский, Цумадинский и Шамильский район, в общем 106 участков. Подробнее можно прочитать тут.

 

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